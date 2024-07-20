Bakan olduktan sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptı! ''Güvenilir ortak'' çıkışı

Almanya'nın Hessen Eyaleti Federal ve Avrupa İşleri Bakanı Manfred Pentz, temaslarda bulunmak üzere geldiği İstanbul'da AA muhabirine, ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hessen eyaletinin Federal ve Avrupa İşleri Bakanı olarak seçilmesinin ardından, ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptığını kaydeden Pentz, bunun kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Pentz, kardeş şehirler olan Hessen ve Bursa arasında siyasi ve ekonomik görüşmeler yapmak için burada bulunduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile yapacağı görüşmeye dair bilgi veren Pentz, Kılıç'ın Almanya ile uzun geçmişi olduğunu, bu nedenle yapacağı görüşmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Pentz, Kılıç ile görüşmesinde ilk etapta Kılıç'ın söylediklerini dinlemek ve bunları beraberinde götürmek istediğini dile getirerek Almanya-Türkiye ilişkileri kapsamında neler yapabileceklerini değerlendireceklerini ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkiler hakkında Pentz, "Türkiye, Almanya ve Avrupa için son derece güvenilir bir ortak." dedi.

Geçmiş dönemlerde inişli çıkışlı olan ilişkilerin her zaman güvene dayalı bir ilişki düzeyinde olduğunu vurgulayan Pentz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç ile bu konuları ele alacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç (solda), Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Hessen Federal Eyaleti Federal ve Avrupa İşleri Bakanı Manfred Pentz (sağda) ile görüştü.

- HESSEN VE BURSA ARASINDA YATIRIM VE İŞBİRLİĞİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR



Pentz, kardeş şehirler Hessen ve Bursa arasındaki ekonomik işbirliğine değinerek "Bursa bölgesi bizim açımızdan son derece önemli. Ekonomik olarak keza son derece önemli bir bölgeden bahsediyoruz. On yıllardır çok iyi işbirliklerimiz var, devam ediyor. Çok yakın işbirliğimiz var." değerlendirmesini yaptı.

Bursa'da bir Alman elektronik ve mühendislik firmasının uzun yıllardır üretim yaptığını ve memnuniyetin üst düzeyde olduğunu kaydeden Pentz, heyetinde ekonomi alanında önemli bir temsilciyi de beraberinde getirdiğini, temsilcinin bu alanlardaki çalışmalar konusunda da görüşmeler yapacağını aktardı.

Pentz, özellikle heyetinde bulunan Hessen bünyesindeki kalkınma ajansının temsilcisi olan Hessen Trade ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) işbirliği için bir numaralı adreslerinin olduğunu belirterek "Biz bu konudaki çalışmalarımızla bu vasıtayla Türkiye'den Bursa'dan, Hessen'de ne gibi yatırımlar yapılabilir, bunu araştırmak istiyoruz ama diğer taraftan da yine Almanya'dan da Bursa'ya yönelik olarak da bu alanda işbirliğinin daha da genişletilmesi ve bir kazan kazan durumunun sağlanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Bursa ve Hessen arasındaki işbirliği ve ticaretin son derece olumlu devam ettiğini vurgulayan Pentz, başka somut projelerle bu ilişkiyle daha da geliştirebileceklerini dile getirdi.

- "VİZE SORUNLARINI ÇOK HIZLI VE PRATİK ŞEKİLDE ÇÖZEBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"



Pentz, Türk iş insanlarının Almanya'daki fuarlara katılmak için vize alırken yaşadığı zorluklar konusunda bir çalışmalarının olup olmadığının sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Dün bu konuda Almanya Büyükelçiliğiyle de görüşmelerde bulundum. Aslında ümitvarım. Bu konudaki sorunları çok hızlı ve pratik bir şekilde çözebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bizim özellikle Türkiye'den iş insanlarının Almanya'ya gelmesi, Hessen'e gelmesi ve burada örneğin fuarlara katılabilmesi gibi alanlarda, bu insanlara bu imkanı çok hızlı bir şekilde verebilmemiz gerekiyor."

Pentz, Hessen eyaletinin Almanya'nın ve Avrupa'nın tam merkezinde yer aldığını belirterek Türkiye'den yapılacak yatırımlar açısından da buranın önemli bir merkez olduğunu dile getirdi.

Hessen'de yatırım için gerekli bilgi ve kalifiye insan kaynağına sahip olduklarını vurgulayan Pentz, bölgede çok sayıda Türk kökenli vatandaşın bulunduğunu, bu nedenle Türkiye'den bu bölgeye yapılacak yatırımlarda daha hızlı yol alınabileceğini belirtti.

- "(TİCARET VE YATIRIM) İKİ ÜLKE ARASINDA BENCE ÇOK ÖNEMLİ ENGELLERİMİZ YOK"



Ticaret ve yatırımın önünde bir engel olup olmadığı sorusu üzerine Pentz, "Belki inanmayacaksınız ama iki ülke arasında bence çok önemli engellerimiz yok. Yani çok önemli sorunlarımız yok diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye ile son derece güvene dayalı ve dostane ilişkiler bütünü içerisinde işbirliği halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Pentz, iki ülke arasındaki işbirliğinin son derece iyi yönde ilerlediğine işaret ederek "(Almanya-Türkiye) Karşılıklı ticaretin 55 milyar dolar olduğundan bahsedersek bu, aslında iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ne boyuta geldiğini gösteriyor. Bizim amacımız bu işbirliğini daha da genişletmektir." değerlendirmesini yaptı.

- "ORTAK GELECEK" VURGUSU



Bursa ve Hessen arasındaki eğitim işbirliğine de değinen Pentz, Türkiye ile işbirliği halinde 50'ye yakın üniversite olduğunu söyledi.

Pentz, bu kapsamda Hessen eyaleti içerisinde üniversiteler arasında 180 civarında işbirliğinin mevcut olduğunu kaydetti.

Hessen ve Bursa arasındaki ortaklığın daha da geliştirilmesi ve daha olumlu hale getirilmesi vizyonuyla hareket ettiklerini aktaran Pentz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ortak bir gelecekten bahsediyorum. Bu ortak gelecek açısından gerçekten iki bölgenin insanlarının, iki ülke insanlarının bir araya gelerek çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Geleceğe yönelik umudum budur. Çünkü Türk insanı çok çalışkandır. Bu konuda çok dostane, çok misafirperver insanlar olduğu için de geleceğe dönük olarak da bu işbirliğini ben özellikle çok önemseyeceğimi ifade etmek istiyorum."