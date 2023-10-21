Bakan Ömer Bolat açıkladı: Dış ticaret açığımız Eylül'de geriledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON) 2023-2024 yılı 14. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. ASKON'un Zeytinburnu'ndaki genel merkez binasında gerçekleşen toplantıda Bakan Bolat'ın yanı sıra, İstanbul Valisi Davut Gül, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve iş adamları yer aldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ASKON'un misyon ve vizyon filmi izlendi.

"YOK ETME VE İNSANLIK SUÇU HALİNE GELDİ"

Gazze'de büyük bir dram yaşandığını aktaran Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Daha doğrusu Filistin'de büyük bir dram yaşanıyor. 'O başlattı, bu başlattı' kavgası değil. Bu işin temeli 1948'e dayanıyor. 1948'de evlerinden, çiftliklerinden, köylerinden kovulup onların olduğu yerlere yerleşimcilerin konulmasıyla sık sık devam eden savaşlar oldu. Baskınlar oldu, büyük felaketler oldu. Ancak 7 Ekim'den bu yana olan hadise artık bir mücadele, bir savaş değil. Bir insanlık suçu ve sivil yerleşim bölgelerine yönelik bir öldürme, yok etme ve insanlık suçu haline geldi. Bunun en uç noktasında cami, okul, hatta kiliseye varıncaya kadar hedef gözetmeksizin ve aşırı bir orantısız güçle bombalama, yakma, yıkma eylemi yapılıyor.

"GAZZE TOPRAKLARINDAN SÜRME POLİTİKASI GÜDÜLÜYOR"

Gazze'nin yüzde otuzunun tamamen yıkılmış vaziyette olduğunu söyleyen Bolat, "Yani bir de o insanları Gazze topraklarından sürme politikası güdülüyor. Bu açıdan Cumhurbaşkanımız ve Dış İşleri bakanımız başta olmak üzere, oradaki Gazzelilerin ve Gazze'nin korunması bir ateşkes sağlanması ve aslında Filistin sorununa Batı Şeria, Gazze ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulmasıyla bu sorunun ortadan kalkacağı anlayışıyla çok büyük bir çalışma yürütülüyor" dedi.

"GÜNDE 1 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPIYORUZ"

Türkiye'nin ihracat rakamlarını veren Bakan Bolat, "İhracatta hamdolsun, Temmuz ayından itibaren yükselen bir ivmemiz var. 20,1 milyar dolarla Temmuz ayında başardık. Ağustos 21,6 dolardı. En yüksek Ağustos'tu. Eylül 22,7 milyar dolar oldu. En yüksekti. 1 milyar 449 milyon dolar dün, Cuma günü ihracat yaptık. Ben ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten bu ülke 1973'te yılda bir milyar dolar ihracat yapıyordu. 1987 Ekim ayında ayda bir milyar dolar yapıyorduk. Bakın şimdi, günde 1 milyar dolar yapıyoruz. İşte dün olduğu gibi neredeyse dün 1 buçuk milyar dolar ihracat yapmayı başardık" diye konuştu.

"İSTİHDAM VERİSİ SON 14-15 YILIN EN DÜŞÜK ORANI"

İstihdam verileriyle ilgili konuşan Bolat, "İstihdam verisini başkan söyledi. Bakın Ağustos ayında yüzde 9,2. Son 14-15 yılın en düşük oranı. İşsiz sayımızda 3 milyon 200 bin civarında. O da yani siz de şikayet ediyorsunuz. 'İşçi bulamıyoruz, çalıştıracak eleman bulamıyoruz' diye şikayet ediyorsunuz. Meslek liselerini, meslek okullarını, çıraklık okullarını arttırma noktasında büyük gayretlerimiz var. Zamanla bu şikayetler azalacak inşallah" şeklinde konuştu.

"DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ EYLÜL'DE 5 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ"

Son 3 ay içinde ithalatta azalma trendi olduğunu söyleyen Bakan Bolat, "Temmuz'da 32,7'ydi. Ağustos'ta 29 buçuktu. Eylül ayında 27,7 milyar dolara geriledik. Dış ticaret açığımız Eylül'de 5 milyara dolara geriledi. İnşallah Ağustos ayında çok az, 619 milyon dolar olan cari açığımız Eylül ayında inşallah fazlaya dönüşecek diye ümit ediyoruz. Ekim ayında da iyi gidiyoruz. Yine geçen yılın üzerinde bir ihracat artışımız var. Açığımız da inşallah azalacak. Böylece gayretlerimiz devam ediyor" dedi.

"1 KASIM'DA BU YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR"

Bakan Bolat, "Otomotiv piyasasında çip kriziyle başlayan belirsizlik süreci, tedarik zincirlerinin kopmasının piyasada meydana getirdiği sıkıntılı süreç elhamdülillah Ağustos'tan itibaren neredeyse tamamen ortadan kalktı. Son 2 ayda 600 bin araç piyasaya girdi. Şimdi bolluk var, bereket var, fiyatlar düşüyor birinci elde ve ikinci el piyasalarında. Piyasaların işleyişinde internet üzerinden sahte ilanlarla, sahte kimliklerle yapılan fiyat şişirmeleri, manipülasyonları maalesef çok büyük tesiri olmuştu. Biz sahte ilanlara karşı emlakta ve otomotivde getirdiğimiz sınırlamalarla bunu engelledik. 1 Kasım'da bu yönetmelik yürürlüğe giriyor. Bundan sonra bu ilanlardan ilan siteleri sorumlu olacak, şahıslar sorumlu olacak. O yüzden kimin ihtiyacı varsa, kim almak istiyorsa, kim satmak istiyorsa, kimliği de belirli olarak, gerçek kişi olarak bunları memnuniyetle yapacaklar. Şirketler ve kişiler" dedi.