Bakan Özhaseki: Kahramanmaraş'ta 112 bin 414 deprem konutu yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yaralarının sarılması için çalışmalara devam ediyor. Son durumu değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, toplamda 112 bin 414 konutun yapılacağı Kahramanmaraş'ta, ihalesi tamamlanan 19 bin 418 konutun inşaatının hızla yükseldiğini bildirdi.

Bakan Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremden en çok etkilenen illerimizden Kahramanmaraş'ta da kalıcı konutlarımızın inşasına devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ımıza; 82 bin 104 konut, 30 bin 310 köy evi olmak üzere, toplamda 112 bin 414 konut yapacağız. 19 bin 418 konutun inşasına başladık. Vatandaşlarımız sağlam ve güvenli yuvalarına yerleşene kadar biz buradayız" ifadelerini kullandı.

SOSYAL DONATI ALANLARI YAPILACAK



Depremzedelerin biran önce evlerine kavuşmaları için 24 saat aralıksız çalışmaları sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Kahramanmaraş'ta inşaatını başlattığı 19 bin 418 konutta çalışmalar şekilde sürdürülüyor. İlk etapta ihalesi gerçekleştirilmiş olan deprem konutları, Kahramanmaraş'ın, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Onikişubat, Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu ilçelerinde inşa ediliyor. Depremzede vatandaşların tüm ihtiyaçları düşünülerek tünel kalıp ve radye temel sistemi ile yatay mimariye uygun olarak yapılan konutlar, zemin artı 3 ve zemin artı 4 katı geçmeyecek. 2+1 evlerin 85 metrekare, 3+1 evlerin de 105 metrekare olarak tasarlandığı konutlarda, ailenin ortak vakit geçirme alanı salon, kullanışlı bir mutfak, çocuk odası ve ebeveyn odası yer alıyor. Konutların yanı sıra çocuk oyun alanları, peyzaj çalışmaları, sosyal donatı alanları, camiler ve otoparklar da yapılacak.