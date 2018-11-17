Bakan Pakdemirli: 'Çiftçiye 600 Milyon Gelir Sağlanacak'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisi 10 yıla kadar çiftçilere kiralanabilecek. Söz konusu arazilerin kiralanması ile 10 yıllık bir sürede çiftçilere ilave olarak 600 milyon liradan daha fazla bir gelir sağlanmış olacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde hazine arazilerinin çiftçilere kiralanmasına ilişkin yürütülen projede başvurusu süresi 19 Kasım'da sona eriyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli henüz başvurunu yapmayan çiftçilere seslenerek, hazine arazilerini neredeyse bedavaya kiralayabileceklerini belirtti. Pakdemirli, bu tarihi fırsatı kaçırmamaları için kendilerini başvuru yapmaya davet etti. Tarım sektörü ve çiftçileri için büyük bir önem taşıyan proje ile yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin 10 yıla kadar çiftçilere kiralanabileceğini kaydetti. Konuya ilişkin bilgi veren Pakdemirli, "Söz konusu arazilerin kiralanması ile 10 yıllık bir sürede çiftçilere ilave olarak 600 milyon liradan daha fazla bir gelir sağlanmış olacak. Proje sonucunda hazineye ait olan ancak izinsiz ve sözleşmesiz kullanılan tarım arazileri kayıt altına alınarak, kira bedelleri ödenerek ekilip biçilecek. Ayrıca kiralama işlemi ile Çiftçi Kayıt Sistemine kaydı olmayanlar da kayıt olacak. Böylece tarımsal destek, düşük faizli kredi ve tarım sigortaları gibi konulardan da yararlanabilecek" diye belirtti.

Proje sonucunda kiralanacak arazilerin toplam tarım arazilerinin yüzde 5'ine denk geldiğini ifade eden Pakdemirli, Eylül ayında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile projeyi tanıtarak start verdiklerini anımsattı. 19 Kasım tarihi itibariyle başvuruların sona ereceğini vurgulayan Pakdemirli, şu ana kadar 90 bin civarında çiftçinin hazineye ait tarım arazisini kiralamak için başvuruda bulunduğu bilgisini verdi. Pakdemirli bu fırsattan daha çok çiftçinin yararlanmasını temenni etti.