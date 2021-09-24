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Ekonomi

Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Toplam 59 milyon 271 bin liralık destekleme ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz.” dedi.

24 Eylül 2021 Cuma 18:31 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 18:36
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, destek ödemelerinin başladığını Twitter adresinden duyurdu.

Buna göre;

- Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği kapsamında 35 milyon 125 bin lira

- Mazot ve Gübre Desteği kapsamında 3 milyon 61 bin lira

- Toprak Analizi Desteği kapsamında 95 bin lira

- Kırsal Kalkınma Desteği kapsamında 20 milyon 753 bin lira

destekleme ödemeleri bugün gerçekleştiriliyor. Toplam destek ödemesi miktarı ise 59 milyon 271 bin lirayı buluyor.

Pakdemirli, "Hayırlı, bereketli olsun. Destek bizden, üretmek sizden." mesajını paylaştı.

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