Bakan Pakdemirli: Karadeniz'de hamsi avı ek tedbirlerle 7 Şubat'ta başlayacak

05 Şubat 2021 Cuma 15:26 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 15:48

Bakan Pakdemirli, Karadeniz'de bazı bölgelerde uygulanan kısmi hamsi avı yasağının 7 Şubat saat 00.01'den itibaren sona ereceğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Kısmi hamsi avı yasağının 7 Şubat'ta sona ermesi) Bakanlığımız, hamsi avcılığı yapan gemiye nezaret etmesi için en az bir görevli bulunduracak ve Karadeniz'e kıyısı bulunan tüm il müdürlüklerinde en fazla 2 karaya çıkış noktası belirlenecek. Avlanan hamsiler bu noktalardan il ve ilçe müdürlükleri gözetiminde çıkarılacak."