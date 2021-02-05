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Ekonomi

Bakan Pakdemirli: Karadeniz'de hamsi avı ek tedbirlerle 7 Şubat'ta başlayacak

Bakan Pakdemirli, Karadeniz'de bazı bölgelerde uygulanan kısmi hamsi avı yasağının 7 Şubat saat 00.01'den itibaren sona ereceğini bildirdi.

05 Şubat 2021 Cuma 15:26 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 15:48
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Bakan Pakdemirli, Karadeniz'de bazı bölgelerde uygulanan kısmi hamsi avı yasağının 7 Şubat saat 00.01'den itibaren sona ereceğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Kısmi hamsi avı yasağının 7 Şubat'ta sona ermesi) Bakanlığımız, hamsi avcılığı yapan gemiye nezaret etmesi için en az bir görevli bulunduracak ve Karadeniz'e kıyısı bulunan tüm il müdürlüklerinde en fazla 2 karaya çıkış noktası belirlenecek. Avlanan hamsiler bu noktalardan il ve ilçe müdürlükleri gözetiminde çıkarılacak."

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