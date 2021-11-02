Bakan Pakdemirli talimat verdi! Sahalara inin

AA 2 Kasım 2021 Salı 13:58 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 13:58

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, tarım sektörünün durumunu, Bakanlığın bir yıllık çalışmalarını ve gelecek dönem stratejilerini değerlendirmek üzere 81 il müdürüyle çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Pakdemirli, il müdürlerine hitaben yaptığı konuşmada, gelecek dönemde iklim değişikliğinin etkilerinin daha fazla hissedileceğini belirterek, "Çiftçilik, üreticilik, yetiştiricilik yapmanın risklerini, kazanımlarını öncelikle bizim doğru değerlendirmemiz, vatandaşımızı da doğru yönlendirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım Orman Şurası'nı 15 yıl aradan sonra topladıklarını, ilk Su Şurası'nı gerçekleştirdiklerini ve Şura kararlarını açıkladıklarını hatırlatan Pakdemirli, bu kapsamda birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlattı. Pakdemirli, il müdürlerine, bu projelerden, Bakanlığın imkanlarından, çalışmalarından, bölge çiftçisini, üreticisini haberdar etmelerini, yararlanmalarını sağlamalarını beklediklerini bildirdi.

KURAKLIK SİGORTASINDA DEVLET DESTEĞİ ARTTI

Bakanlığın çiftçiye, üreticiye, yetiştiriciye ve orman köylüsüne destek olduğu alanları il müdürleriyle paylaşan Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Tarımsal kuraklık özellikle hububat bitkilerinde önemli verim kayıplarına neden olduğundan, verim kayıp oranına göre dekara 30 lira ila 100 lira arasında destekleme ödemesi yapma kararı aldık. Modern Basınçlı Sulama Sistemleri Hibesi kapsamında 300 milyon lira destekleme ödemesi yapacağız. TARSİM kapsamında kuraklık sigortasında devlet desteğini yüzde 60'tan yüzde 70'e, hasar ödeme oranını ise yüzde 70'ten yüzde 80'e çıkardık. Çeltikte tava sulama yerine damla sulama yöntemiyle üretimi desteklemeye başladık. Hayvan yetiştiricimizin ve gıda sanayimizin ihtiyacı olan hububatı, Toprak Mahsulleri Ofisimiz aracılığıyla regülasyon kapsamına aldık ve ekim ayı sonuna kadar 2,6 milyon ton uygun fiyatlı ürün verdik. Havza bazında su tüketimi az olan baklagil ve yem bitkileri üretimini de ekstra yüzde 50 prim artırarak destekliyoruz. Su kısıtı olan havzalarda, su tüketimi fazla olan dane mısır üretiminin desteklerden faydalanması için damla sulama şartı getirdik. Bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için gübre desteğini yüzde 25 oranında artırarak ödeyeceğiz. 2022 üretim yılı için de gübre desteğini, hububat dahil tüm ürünlerde yüzde 100 artırarak vereceğiz. Mazot desteği kapsamında da her üretim yılı için, mazot maliyetinin ortalama yüzde 50'sini karşılayacak düzeyde çiftçilerimize ödeme yapmaya devam edeceğiz."

"SİZLERİ MASADA DEĞİL, TARLADA GÖRMEK İSTİYORUM"

Bakan Pakdemirli, bütçe ve istatistiki veri, bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve kontrol, Ar-Ge ve kırsal kalkınma başlıklarında gelecekte öne çıkacak stratejik adımlara da değinerek, tüm bu adımların sahadan yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

İşçiden mühendise tüm personelin sahada olacağını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bugün sahada olacağız, yarın bugünden daha çok sahada olacağız. Görevimizin gereği de budur, çiftçimizin bizden beklentisi de budur. Altını çizerek söylüyorum, bizim işimiz saha, gücümüz saha. Sizleri masada değil, tarlada görmek istiyorum. Ekim-dikim faaliyetlerinin sürdürülmesi ve çiftçimizin motivasyonunu sağlamak en asli vazifemizdir."