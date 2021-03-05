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Ekonomi

Bakan Pakdemirli'den gübre destek açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce açıklanan gübre desteklerinin yüzde 100 artırılmasına ilişkin kararın, 2020 yılı üretimini kapsayacak şekilde alındığını belirterek, 'Tarım ve Orman il-ilçe müdürlüklerimizce ödemeye ilişkin çalışmalar başlatıldı.' ifadesini kullandı.

AA05 Mart 2021 Cuma 11:47 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 11:47
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Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan gübre desteklemelerinin yüzde 100 artışına ilişkin kararın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandığını anımsattı.

Böylece, hububatta (buğday, arpa, çavdar, yulaf, tiritikale) dekar başına 8 lira olan gübre desteğinin 16 liraya, diğer ürünlerde dekar başına 4 lira olan gübre desteğinin 8 liraya yükseltildiğini ifade eden Pakdemirli, ayrıca organik ve organomineral gübre kullanan üreticilere ilave olarak dekar başına 10 lira olan destekleme ödemesinin de 20 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Pakdemirli, destek artış kararının 2020 yılı üretimini kapsayacak şekilde alındığını belirterek şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman il-ilçe müdürlüklerimizce ödemeye ilişkin çalışmalar başlatıldı. Çiftçilerimizin kaynağa en fazla ihtiyaç duyduğu ilkbahar döneminde destekleme ödemelerini yapacağız. Tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun."

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