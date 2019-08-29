Bakan Pekcan açıkladı: 5 hedef sektör belirledik
Ticaret Bakanı Pekcan, 'İhracat Ana Planı'nda 17 hedef ülke, 5 hedef sektör belirledik. Sektörler, makine, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve gıda endüstrisi.' dedi.
- AA
Ticaret Bakanı Pekcan, "İhracat Ana Planı'nda 17 hedef ülke, 5 hedef sektör belirledik. Sektörler, makine, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve gıda endüstrisi." dedi.
Bakan Pekcan, "İhracat Ana Planımızla ihracatçılarımız için Akıllı İhracat Platformu kuruyoruz." dedi.
Pekcan, "İhtisas Serbest Bölgeleri ile hedefimiz Türkiye ihracatındaki payı yüzde 3,5 olan yüksek teknolojili ürün ihracatımızı yüzde 5'lere çıkarmak" şeklinde konuştu.
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