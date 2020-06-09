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Ekonomi

Son dakika... Bakan Pekcan'dan firmalara müjde: Dev destek geliyor

Bakan Pekcan, 'Ülkemizin Ar-Ge ve teknoloji içeriği yoğun, yüksek katma değerli mal ve hizmet üretimi ve ihracatını arttırmaya yönelik İhtisas Serbest Bölgesi modelini hayata geçirdik. Ülkemizin Ar-Ge yoğun, yüksek teknoloji ve katma değerli ihracat hedeflerine katkı sağlayacak firmalara kira, nitelikli istihdam gibi desteklerin yanı sıra, gelir, kurumlar ve gümrük vergisi gibi birçok vergi istisnası sunacağız.' dedi.

09 Haziran 2020 Salı 11:48 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 12:00
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizin Ar-Ge ve teknoloji içeriği yoğun, yüksek katma değerli mal ve hizmet üretimi ve ihracatını arttırmaya yönelik İhtisas Serbest Bölgesi modelini hayata geçirdik. 

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, ülkemizin Ar-Ge yoğun, yüksek teknoloji ve katma değerli ihracat hedeflerine katkı sağlayacak firmalara kira, nitelikli istihdam gibi desteklerin yanı sıra, gelir, kurumlar ve gümrük vergisi gibi birçok vergi istisnası sunacağız.

Bu bölgeleri kuracak olan işletici şirketlere de yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının %50’sini geçmemek kaydıyla azami 10 yıl boyunca faiz veya kâr payı desteği vereceğiz.

Bu bölgeleri kuracak olan işletici şirketlere de yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının %50’sini geçmemek kaydıyla azami 10 yıl boyunca faiz veya kâr payı desteği vereceğiz.

Bürokrasinin azaltıldığı, tek durak hizmet sunumu imkânları ile donatılacak ihtisas serbest bölgelerimizin hedeflediği ilk sektörü bilişim sektörü olarak belirledik ve bu amaçla İstanbul İhtisas Serbest Bölgesini kurduk.

Ülkemizde hizmet sektörlerinin özellikle yazılım ve oyun geliştirme boyutuyla önemli bir ivme kazandığı şu günlerde, sektörde oluşan dinamizmi, İhtisas Serbest Bölgeleri modeli ile daha da ivmelendirmeyi amaçlıyoruz.

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