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Bakan Pekcan Ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı

Ticaret Bakanı Pekcan: 'Ekim ayı ihracatımız GTS sistemine göre 16 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.'

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekim ayı ihracat rakamlarını Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda TİM Başkanı İsmail Gülle'nin de katılımıyla açıkladı.
 
Ticaret Bakanı Pekcan, "Türk Eximbank'ın KOBİ'lerimize ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerindeki faiz oranını bugün itibarıyla yüzde 8,79'a çektik." dedi.
 
Bakan Pekcan, "Ekim ayı ihracatımız GTS sistemine göre 16 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." açıklamasında bulundu.
 
Pekcan, "İlk 10 aydaki kümülatif ihracatımız yüzde 2,1'lik artışla 148 milyar 842 milyon dolar olarak gerçekleşti." dedi.
 
İhracat rakamlarını değerlendiren Ticaret Bakanı Pekcan, "Bu rakamlar ve olumlu performans bizlere, ekonomimize ve ihracatçımıza güven vermeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
 
Bakan Pekcan, "Dış ticaret açığı (ilk 10 ayda) yüzde 55,6 azalarak 23 milyar 228 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." dedi.
 

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