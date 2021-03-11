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Ekonomi

Bakan Pekcan: Eximbank, 31 milyon dolarlık iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladı

Bakan Pekcan, 'Eximbank, ihracatın finansmanı için Özbekistan'daki Agrobank ve Turonbank ile 31 milyon dolarlık iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladı.' dedi.

AA11 Mart 2021 Perşembe 15:16 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 15:32
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın, mal ve hizmet ihracatının finansmanına yönelik olarak Özbekistan'da yerleşik Agrobank ve Turonbank ile toplam 31 milyon dolar tutarında iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladığını bildirdi.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu anlaşmalarla Eximbank ile Özbekistan'ın önde gelen bankaları arasında imzalanan kredi anlaşması sayısının 5'e, anlaşmaların toplam tutarının ise 170 milyon dolara yükseldiğini kaydetti.

İmzalanan yeni kredi anlaşmaları ile Türkiye'den Özbekistan'a gerçekleştirilen özellikle yatırım malları ihracatının alıcı kredileriyle daha etkin desteklenmesi ve dış ticaret hacminin artırılmasını amaçladıklarını belirterek, "Anlaşmaların ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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