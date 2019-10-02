Ekonomide sevindiren rakamlar açıklandı

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Son dakika... Bakan Pekcan eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı

Bakan Pekcan, 'Eylül ayında ihracatımız geçen sene eylül ayındaki güçlü performansın üzerine çıkarak 15 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.' dedi.

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Ticarey Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eylül ayında ihracatımız geçen sene eylül ayındaki güçlü performansın üzerine çıkarak 15 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." dedi.

Bakan Pekccan Mersin'de eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

Yılın 9 ayındaki kümülatif ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2,56 artışla 132 milyar 505 milyon dolar oldu.

Eylül ayında ithalatımız, yüzde 0,15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar olmuştur.

Geçen sene 9 ayda 52,5 milyar dolar olan dış ticaret açığımızın yüzde 68,8 gibi ciddi bir düşüşle 16,4 milyar dolara gerilemesi önemli.

Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum, Eximbank, TL kredi faizlerini bugün itibarıyla yüzde 9,61'e çekti.

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