Bakan Pekcan: Bu kritik süreçte biz çok önemli başarılara imza attık

02 Kasım 2020 Pazartesi 11:53 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 11:57

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekim ayı ihracat rakamlarını açıklıyor. Bakan Pekcan, "Türkiye olarak, ihracattaki kapasitemizi koruyor, yeni ve tarihi rekorlarla hedeflerimiz doğrultusunda güçlü adımlarla ilerliyoruz. Bu kritik süreçte biz çok önemli başarılara imza attık. Ekim ayı dış ticaret verilerimiz de bunu teyit eder nitelikte. Türkiye dış ticarette diğer ülkelere göre daha iyi bir noktada olmaya devam etmektedir." dedi.



Bakan Pekcan, "2020 yılının son çeyreğine girdiğimiz bugünler itibariyle oldukça başarılı, Türkiye’nin dinamizmine yakışan bir tabloyla karşı karşıyayız. Asıl hedefimiz, hızlı toparlanmayla birlikte Türkiye’nin layık olduğu ihracat rakamlarına ulaşmak." dedi.