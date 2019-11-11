Bakan Pekcan: Türk Eximbank’ın döviz kredilerinde 90 baz puana varan indirime gitti
Bakan Pekcan, 'Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gitti.' dedi.
- AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gitti."
Bakan Pekcan: "İhracatçılara kısa vadeli döviz kredilerinde 60-75, işletme sermayesi ve yatırım kredilerinde 50-90 baz puan faiz indirimi yapıldı."
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