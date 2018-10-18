Bakan Selçuk: 1 milyon 250 bin vatandaşı özel sektörde işe yerleştirmeyi hedefliyoruz

İŞKUR tarafından ANFA Altınpark Fuar Alanı'nda 18-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 6. İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri'nde işverenler ve iş arayanlar buluşuyor. Etkinliğin açılışında konuşan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, istihdamın artırılması, büyüme-istihdam ilişkisinin sağlanması ve işsizlikle mücadelenin gelişmekte olan ekonomiler olmak üzere bütün dünya ekonomilerinin öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu anımsattı. Türkiye'nin 16 yıllık süreçte genç nüfusu, gelişen, büyüyen ekonomisiyle uluslararası düzeyde dikkat çeken bir ülke haline geldiğini aktaran Selçuk, "İş ve üretim dengesinin sağlanmasında en önemli unsurun iş gücü olduğunu bilmekteyiz. Piyasa şartlarına uygun olarak dünyadaki değişimleri yakından takip ederek, ortaya çıkan kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. İstihdam alanında temel yaklaşımımızı daha fazla ve daha nitelikli iş imkanları oluşturmak şeklinde belirledik. Bu maksatla istihdam dostu bir büyüme sağlamak önceliğimiz. Nitekim 2017 yılı büyüme açısından ülkemiz için oldukça başarılı geçti. Ekonomimiz 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdü. Bu oran dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan G20 ülkeleri arasında en yüksek, OICD ülkeleri arasında ise en yüksek ikinci ülke durumundayız" şeklinde konuştu.

"1 milyon 250 bin vatandaşı İŞKUR ile özel sektörde işe yerleştirmeyi hedefliyoruz"

Türkiye'nin ekonomik anlamda yakaladığı başarının istihdama da olumlu şekilde yansıdığının altını çizen Bakan Selçuk, bu hafta açıklanan TÜİK verilerine değinerek, "İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 507 bin kişi arttı. İşgücüne katılım oranı ise yüzde 54 ile bugüne kadar olan en yüksek seviyeye ulaştı. Yine iş gücümüz geçen yılın aynı dönemine kıyasla 596 bin kişi artarak 32 milyon 786 bin kişiye ulaştı. Ülkemiz ve aziz milletimiz için mutluluk verici bu tablonun devam etmesi için bütün çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Dünya ekonomisi ve buna bağlı olarak işgücü piyasalarının 2008'den bu yana oldukça çalkantılı günler geçirdiğini aktaran Selçuk, şuanda olumlu giden rakamları daha da üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca gençlerde ve kadınlarda işsizlik oranlarının düşüş eğiliminde olduğunu ifade eden Selçuk, "Ülkemize yönelik haksız saldırılara, engellemelere rağmen milletimize, yatırımcımıza, ekonomimize sonuna kadar güvenmekteyiz. 2017 yılında Cumhurbaşkanlığımız himayesinde çalışma hayatında milli seferberliği başlattık. Bu yıl seferberliğin ikinci fazında daha büyük hedeflere daha güçlü politikalarla ilerlemekteyiz. Bu kapsamda kadınlarımız gençlerimiz engellilerimiz ve uzun süreli işsizlerimiz gibi toplumumuzun tüm kesimini kapsayacak şekilde 1 milyon 250 bin vatandaşımızı İŞKUR aracılığıyla özel sektörde işe yerleştirmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte ilave istihdama olan desteğimizi yeni teşviklerle daha kapsayıcı daha güçlü şekilde sürdürüyoruz. Ayrıca özel politika gerektiren gruplara ilişkin de bir takım koruyucu düzenlemeleri teşvik kapsamında yer aldık. İlave istihdam teşvikinden yararlanma süresi her bir sigortalı için 12 ay iken, gençlerin, kadınların ve engelli vatandaşlarımızın işe alınması durumunda yararlanma süresini 18 aya uyguladık. Teşvikimiz 2020 yılına kadar geçerli. Ülkemizin kamu istihdam kurumu İŞKUR 2018 yılı Eylül ayı sonu itibari önemli çalışmalara imza attı. Bu kapsamda özel sektörde 863 bin, bu yılın ilk 9 ayında olmak üzere 2002 yılından itibaren özel sektörde 6.2 milyon kişi işe yerleştirilmiş durumda. Kadınlarda özel sektörde işe yerleştirme oranımız yine geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.2, gençlerde ise yüzde 17 arttı" diye konuştu.

Selçuk, 2019 yılında da Türkiye'nin ana gündem maddelerinden birisinin istihdam olacağına dikkat çekti.

İş arayanlar işverenlerle buluşacak

Programda Ankara Valisi Ercan Topaca, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İŞKUR Ankara İl Müdürü Arif Ay ve ATO Başkanı Gürsel Baran da yer aldı. Konuşmaların ardından toplu hatıra fotoğrafı çekilerek, fuarın açılış kurdelesi kesildi. Ankara Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk-İş, HAK-İŞ, Ankara Ticaret Odası ve Ankara Sanayi Odasının destek verdiği etkinlikte çok sayıda firma ile kamu kurum ve kuruluşu stant açtı. İŞKUR'un iş ve meslek danışmanları, katılımcı stantlarını ziyaret edip işgücü arz ve talebini eşleştirme yönünde çalışmalar yürütecek. Fuarla iş arayanların ve öğrencilerin firmaları tanıması, işgücü piyasasını tanıması, iş, staj ve kariyer imkanlarını öğrenmesi, görüşme ve başvuru yapmak isteyenlerin işverenler ile buluşması sağlanacak, üniversite-sanayi iş birliğine katkıda bulunulacak.