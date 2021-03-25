İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2021 Perşembe / 12 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9282
  • EURO
    9,4899
  • ALTIN
    441.846
  • BIST100
    1426.61
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Selçuk: 274 milyon TL'den fazla ödeme yapacağız
Ekonomi

Bakan Selçuk: 274 milyon TL'den fazla ödeme yapacağız

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin şartlı eğitim-sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında yapılan sosyal yardım ödemelerinin başladığını açıkladı.

DHA25 Mart 2021 Perşembe 09:40 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 10:11
ABONE OL

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, mart ayına ilişkin şartlı eğitim-sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında yapılan sosyal yardım ödemelerinin başladığını bildirdi. Bakan Selçuk, çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirterek, toplam 2 milyon 665 bin 282 fayda sahibine 271 milyon 114 bin 355 TL ödeme yapılacağını açıkladı. Bakan Selçuk, kronik hastalık yardım ödemelerinin bugün, diğer ödemelerin de 24-29 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.