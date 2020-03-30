30 Mart 2020 Pazartesi 11:23 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 11:55

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 nedeniyle faaliyetlerini yavaşlatan/durduran tüm işletmelerin kısa çalışma ödeneğine başvurabileceğini bildirdi.

Bakan Selçuk NTV canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Covid-19’dan etkilenen bütün işletmelerimiz Kısa Çalışma Ödeneğine başvurabilirler. Biz hem çalışanımızı hem işverenimizi koruyoruz.

Kısa Çalışma Ödeneğine Covid-19’dan etkilenen tüm işverenlerimizi başvurmaya davet ediyorum. Uygunluk tespitlerini çok hızlı bir şekilde çözüyoruz.

Sektör kısıtımız yok, her sektörden işverenimiz başvurabilir. Asgari veya azami çalışan sayısı şartımız da yok. Faaliyetini yavaşlatan, durduran tüm işletmelerimiz küçük, orta, büyük ölçekli olmasına bakmaksızın Kısa Çalışma Ödeneğine başvurabilirler.

19 bin firmamız başvurmuş durumda. Bu da yaklaşık 420 bini aşkın sigortalımıza tekabül ediyor. İmalat sektörümüz yüzde 50 oranında. İkinci sektörümüz konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri, yüzde 63’ü o iki sektörden geliyor. Başvuran firmaların yüzde 67’si çalışan sayısı 10 sigortalıdan daha az çalışanı olanlar. 20 çalışandan azları eklediğimiz zaman bu rakam yüzde 80’lere çıkmış durumda.

Asgari ücretli net ücretinin yüzde 75'ini almış olacak.

Sosyal yardımlarda çok büyük bir değişim gerçekleşti. 4 programdan 43 programa ulaştık. 55 milyar sosyal yardım veriyoruz. Sahadaki kılcal damarlarımız SYDV’lerimiz. Bu vakıflara periyodik paylar gönderiyoruz. Bu ödenen paralar kanalıyla il ve ilçelerdeki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Periyodik payı aylık 180 milyon TL’ye çıkardık. Gerekirse yine arttırırız. Vakıflara ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.



İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemelerine 1 Nisan'da başlanacak.

Emekli aylıkları PTT kanalıyla evde ödenecek.