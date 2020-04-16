Bakan Selçuk: Yaşlı ve engellilerin özel huzur evleri, engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık karşılayacak

AA 16 Nisan 2020 Perşembe 10:01 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 10:01

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlı ve engellilerin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzur evlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık olarak karşılayacaklarını duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından "BirlikteBaşaracağız" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın ve engellilerimizin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzur evlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık olarak karşılayacağız."