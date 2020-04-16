İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9049
  • EURO
    7,5148
  • ALTIN
    382.709
  • BIST100
    96599.1
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Selçuk: Yaşlı ve engellilerin özel huzur evleri, engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık karşılayacak
Ekonomi

Bakan Selçuk: Yaşlı ve engellilerin özel huzur evleri, engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık karşılayacak

Bakan Selçuk, 'Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlı ve engellilerin özel huzur evleri, engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık karşılayacak.' ifadelerini kullandı.

AA16 Nisan 2020 Perşembe 10:01 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 10:01
ABONE OL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlı ve engellilerin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzur evlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık olarak karşılayacaklarını duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından "BirlikteBaşaracağız" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın ve engellilerimizin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzur evlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık olarak karşılayacağız."

Rusya'da korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.