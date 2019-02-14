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Bayram ikramiyeleri gelir şartı hesaplamasına dahil edilmeyecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bayram ikramiyelerinin evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil edilmeyeceğini bildirdi.

  • İHA
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Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emeklilere ramazan ve kurban bayramlarında ikramiye verilmesi uygulamasının, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla geçen yıl başlatıldığını anımsattı.

Uygulamanın, evde bakım yardımı alanların gelir şartlarında bir artış görünmesine ve bu nedenle gelir şartının aşılmasına sebep olduğunu belirten Selçuk, yardımı alanların mağdur olmaması için yeni bir düzenlemeye gidileceğini vurguladı.

Yeni düzenleme ile bu ikramiyelerin hane içinde kişi başına düşen gelir hesaplamasına dahil edilmemesi ve bu suretle evde bakım yardımı alanların mevcut yardım ve hizmetlerden faydalanmaya devam edeceklerini bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Bayram ikramiyeleri, evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil edilmeyecek. Düzenleme ile Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında verilen Kanun Teklifi Taslağı'na, '5510 sayılı Kanunun ek 18'inci maddesi uyarınca ramazan ve kurban Bayramlarında ödenen bayram ikramiyeleri hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir hesaplamasına dahil edilmez.' cümlesi eklenecek. Evde bakım yardımında gelir ölçütü, hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor."

Geçen yıl, 513 bin 276 faydalanıcı için 6,8 milyar lira kaynak aktarıldı.

Bakıma ihtiyacı olan engellilere, evde bakım hizmeti kapsamında ödenen maaşlar için yeni düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

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