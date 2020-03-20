AA 20 Mart 2020 Cuma 11:21 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 11:40

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Selçuk'un açıklamalarında satır başları:

Türkiye çapındaki kuruluşlarımızda hijyen ve mesafe kurallarına, 14 kurala harfiyen uyuluyor.

Türkiye genelinde 153'ü devlete ait olmak üzere 400'ü aşkın huzurevimiz var, her birini günlük kontrol ediyoruz.

Huzurevlerimizde doktor sayısını artırıyoruz.

(İşçi ve işveren sendikaları) Onların talepleri geldikçe biz ona dair önlemler almaya devam edeceğiz.

(Kısa Çalışma Ödeneği) Bunun bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarda esneklikler de sağlayacağız.

Kısa Çalışma Ödeneği'nin şartlarını esneteceğimiz için çoğu işveren bundan faydalanacak. Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkartıyoruz.

Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış olacağız.

Türkiye çapında 1003 sosyal dayanışma vakfının periyodik paylarını artırdık, böylece yaşlılarımıza destekleri daha da artırmış olacağız.

Yaşlılara yönelik YADES ve VEFA projelerini bu süreçte yoğunlaştırarak uygulayacağız.

(Maske ve kolonya dağıtımı) İlk başta Ankara, İstanbul üzerinden başlanacak, daha sonra da proje genişletilir.

Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız.

Süreçte koşullar tutuyorsa, koşulları esnetiyoruz şu anda, özel kreşler de Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanabilir durumda olacak.

(2 milyar liralık sosyal yardım) Hedefimiz martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs riskine karşı vatandaşların İŞKUR'a kayıtlı açık işlere elektronik ortamda başvurmalarını istedi.