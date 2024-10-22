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Ekonomi

Bakan Şimşek ABD temaslarına başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD temasları kapsamında G20 ve Dünya Bankası toplantılarına katılacak, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Pakistan Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb'in de aralarında olduğu çok sayıda isimle ikili görüşme yapacak.

AA22 Ekim 2024 Salı 08:34 - Güncelleme:
Bakan Şimşek ABD temaslarına başlıyor
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AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da eşlik edeceği ABD temaslarına bugün başlıyor.

Programı kapsamında resmi etkinliklere ve yatırımcı toplantılarına katılarak ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Şimşek, ABD ziyareti boyunca yaklaşık 50 toplantıya iştirak edecek.

Bakan Şimşek, iki gün sürecek G20 toplantılarının ardından Dünya Bankası Kalkınma Komitesi toplantısına katılım sağlayacak.

ABD Hazine Bakanı Yellen ve Pakistan Maliye Bakanı Aurangzeb ile görüşecek Şimşek, G20 toplantıları kapsamında da diğer mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.

Şimşek, çok taraflı kalkınma bankalarının başkan ve üst düzey yönetimleriyle de bir araya gelerek, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Asya Kalkınma Bankası Başkan Adayı Masato Kanda, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkanı Nobumitsu Hayashi, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Carlo Monticelli, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammad Al Jasser ve Uluslararası Finans Kurumunun tepe yöneticileriyle toplantılar yapacak.

Bakan Şimşek, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ile de görüşecek.

ABD temasları kapsamında yatırımcı toplantılarına katılacak Şimşek, BBVA, JP Morgan, BoFA, HSBC, Deutcshe Bank, Standard Chartered, Barclays gibi önde gelen yatırım bankalarıyla geniş katılımlı yatırımcı seminerlerinde bulunarak sunum gerçekleştirecek.

- DÜŞÜNCE KURULUŞLARIYLA DA GÖRÜŞECEK

Bakan Şimşek, ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarıyla da bir araya gelecek.

Brookings Enstitüsünün en önemli araştırma merkezlerinden Hutchins Center'da Türkiye ekonomisine ilişkin detaylı bir sunum yapacak Şimşek, Atlantik Konseyi ve Uluslararası Finans Enstitüsünde Türkiye'yi yakından takip eden akademisyenler ve ekonomistlerle toplantı yapacak.

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