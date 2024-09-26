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Ekonomi

Bakan Şimşek, ABD'de kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 79. BM Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi.

AA26 Eylül 2024 Perşembe 08:52 - Güncelleme:
Bakan Şimşek, ABD'de kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi
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Edinilen bilgiye göre, New York temasları kapsamında yatırımcı toplantıları ve görüşmeleri gerçekleştiren Şimşek, temaslarının 3. gününde, Standard & Poor's (S&P) ve Moody's'in üst düzey yetkilileri ile görüştü.

Toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katıldı.

Toplantılarda Şimşek'in, ekonomi programındaki son dönem gelişmelerine, özellikle de kamu maliyesi alanındaki önceliklerine değindiği öğrenildi.

Bakan Şimşek, New York'taki yatırımcı toplantıları ve görüşmelerini tamamladı.

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