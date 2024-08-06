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Ekonomi

Bakan Şimşek: Ağustosta enflasyon düşüşü temmuzda olduğu gibi sert olacak

Bakan Şimşek, 'Ağustosta enflasyon düşüşü temmuzda olduğu gibi sert olacak' dedi.

6 Ağustos 2024 Salı 11:29 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Ağustosta enflasyon düşüşü temmuzda olduğu gibi sert olacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ SERT DALGALANMA

Küresel piyasalardaki oynaklık veya çalkantı geçici bir panik atağa benziyor. Merkez üssü Japonya'dır ama yansımaları global oldu. Tetikleyen faktör ABD'nin yumuşak riski başaramaması riski ve resesyona girme riski; bilindiği gibi şirket değerlemeleri, piyasa değerlemeleri oldukça şişkin durumda. Eğer ekonomide yavaşlama olur şirket karlılıkları bunu destekleyici nitelikte olmazsa tabi ki bir düzeltme beklenebilir.

Uzun bir süredir Japon Yeni ile borçlanmak çok ucuzdu. Dolayısıyla Japon Yeni'nde borçlanıp onu dolara çevirip Amerikan hissesi almak Japonya'da oldukça ilgi gören bir ticaret şeklidir. Japonya'da son 1 ayda Yeni'in değerlenmesi söz konusu oldu. Yen dolara karşı bir ara yüzde 13 civarında değer kazandı. Bu da faizlerin yükselmesine sebep oldu. Bununla beraber bir düzeltme geldi. Görebildiğimiz kadarıyla bugünkü piyasaya yansımaları geçicidir. Burada önemli olan Amerika'nın başarıp başaramayacağıdır. Önümüzdeki dönemde verile bu çerçevede değerlendirilecek. Japonya'da yaşanan durum hariç Piyasa yumuşak inişin başarıldığını düşünüyor.

Pandemi sonrası enflasyon çok hızlı yükseldi sonra Papa Politikası tepkisi geldi. Ancak buna rağmen küresel ekonomi her ne kadar yavaş büyüdüyse de resesyona girmedi. ABD'de güçlü büyüme nispeten devam edecek. Şu anda bir düzeltme hareketi vardır. Türkiye'ye yansımalarına bakacak olursak; küresel büyümede yavaşlama olacaksa bu bir taraftan risk iştahını olumsuz etkiliyor bize de olumsuz etki olur. Ama beraberinde petrol ve emtia fiyatlarında düşüş getiriyor. Buradaki düşüş bizi cari açık ve enflasyon kanalıyla olumlu etkiler. Geçtiğimiz hafta Cuma gününe ve düne yani pazartesiye bakarsanız; piyasalar Fed'in çok daha hızlı ve fazla faiz indireceğini öngörmeye başladı. Küresel finansal koşullarında bu gelişmeler ışığında gevşemesi yine Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin lehinedir. Fon akışını etkileyebilir. Biz de çok aşırı yabancı pozisyonu yok. Son 1 yılda önemli kaynak girişi oldu ama geçmişe oranla ve başka ülkelere oranla buradaki konsantrasyon riski düşük.

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