İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2024 Salı / 17 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9272
  • EURO
    35,791
  • ALTIN
    2548.52
  • BIST100
    11097.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Şimşek: Bahçeli'nin ekonomi programına desteği kıymetli
Ekonomi

Bakan Şimşek: Bahçeli'nin ekonomi programına desteği kıymetli

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekonomi programına verdiği desteğin çok kıymetli olduğunu bildirdi.

AA23 Temmuz 2024 Salı 13:34 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Bahçeli'nin ekonomi programına desteği kıymetli
ABONE OL

Şimşek, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ekonomiye ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ekonomi programına verdiği desteğin çok kıymetli olduğuna işaret eden Şimşek, "Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikaların kararlılıkla uygulanması başarıyı getiriyor." ifadesini kullandı.

Bahçeli, bugün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye ekonomisi güven verici adım ve hamlelerle istikrarlı ve umut uyandıran bir yükseliş kulvarındadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.