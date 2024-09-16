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Ekonomi

Bakan Şimşek canlı yayında duyurdu: En zor dönemi geride bıraktık

Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'En zor dönemi geride bıraktık' diyen Bakan Şimşek, 'Türkiye'nin şu an en büyük problemi geçim sıkıntısı ve gelir dağılımının bozulmasıdır. Kalıcı refah artışı için enflasyonu tekrar tek haneye indireceğiz' ifadelerini kullandı.

16 Eylül 2024 Pazartesi 22:25 - Güncelleme:
Bakan Şimşek canlı yayında duyurdu: En zor dönemi geride bıraktık
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Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dış kırılganlığı azaltlanını ana hedefleri olduğunu belirten Şimşek, "50 milyar dolar olan cari açık 19 milyar dolara" indi dedi.

CNN Türk'te açıklamalarda bulunan Şimşek, net rezerv artışında ise swap hariç 78 milyar dolar iyileşme yaşandığını belirtti.

Mehmet şimşek, geçen sene 57 milyar dolar olan cari açığın 19 milyar dolar civarına düşürüldüğünü ve bunun önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Ayrıca, uluslararası rezervlerin 147 milyar dolara yükseldiğini ve kırılganlığın azaltıldığını belirtti.

TÜRKİYE'NİN CDS'İ 270 PUANA DÜŞTÜ

Mehmet Şimşek, Türkiye'nin risk primi (CDS) mayıs ayında 700 baz puanın üzerindeyken, bugün 270 baz puanın altına indiğini söyledi. Bu düşüşün Türkiye'yi benzer ülkelere göre daha iyi bir konuma getirdiğini, ayrıca dış borçlanma maliyetlerinin de önemli ölçüde düştüğünü belirtti.

NET REZERVLERDE ARTIŞ

Şimşek, Türkiye'nin net rezervlerinin, swap hariç 78 milyar dolar iyileştiğini ve bunun son bir yıl içinde büyük bir başarı olduğunu ifade etti. Cuma günü itibarıyla net rezervlerde 90 milyar dolarlık bir iyileşme olduğunu da ekledi.

"ENFLASYONDA KALICI BİR DÜŞÜŞ BAŞLADI"

Şimşek, geçen yıl yaşanan büyük depreme ve diğer zorluklara rağmen bütçe açığının yüzde 5.2'de tutulduğunu belirtti. Ayrıca, enflasyonda kalıcı bir düşüşün başladığını ve gelecek yılın sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına indirebileceklerine inandığını ifade etti.

"TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKTI, İTİBAR ARTTI"

Bakan Şimyek, Türkiye'nin gri listeden çıkmasıyla uluslararası itibarının arttığını ve bu gelişmenin ülkenin dış kırılganlığını azalttığını vurguladı.

Mehmet Şimşek ayrıca, gelir, kurumlar ve KDV genel oranlarında bir artışın gündemlerinde olmadığını belirtti.

  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
  • Bakan Şimşek
  • enflasyon

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