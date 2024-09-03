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Ekonomi

Bakan Şimşek: Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu

Yıllık enflasyonun son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 gerçekleştiğine dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Dezenflasyon belirginleşiyor. Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu. Yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz' dedi.

AA3 Eylül 2024 Salı 11:43 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yıllık enflasyon ve aylık gıda fiyatlarındaki değişime dikkati çeken Şimşek, "Dezenflasyon belirginleşiyor. Yıllık enflasyon son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 gerçekleşti. Geçici unsurların da etkisiyle aylık enflasyon ağustosta yüzde 2,5, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç ise yüzde 1,4 gerçekleşti. Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek dönemdeki beklentilere de dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz. Böylece yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Program hedeflerine ulaşma konusunda kararlılığımız aşikâr. Düşen enflasyon, finansal istikrar ve dengeli büyüme ortamında özel sektörümüzün maliyet ve stok yönetimini iyileştirirken verimlilik, inovasyon ve yüksek katma değerli üretime odaklanması önem arz ediyor."

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