Bakan Şimşek: Dış ticaret dengesi 35 milyar dolar iyileşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eylül'de yıllık dış ticaret dengesi bir önceki yılın aynı dönemine göre 35 milyar dolar iyileşti. İlk üç çeyrekte ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 8,3 artışla 48,3 milyona, turizm geliri ise yıllık yüzde 6,6 artışla 46,9 milyar dolara ulaştı" ifadelerine yer verdi.

"EYLÜL'DE YILLIK DIŞ TİCARET DENGESİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE 35 MİLYAR DOLAR İYİLEŞTİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ekonomideki son duruma dair açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sürdürülebilir cari denge hedefimizde önemli mesafe katettik. Eylül'de yıllık dış ticaret dengesi bir önceki yılın aynı dönemine göre 35 milyar dolar iyileşti. İlk üç çeyrekte ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 8,3 artışla 48,3 milyona, turizm geliri ise yıllık yüzde 6,6 artışla 46,9 milyar dolara ulaştı. Böylece yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,4 puan iyileşerek yüzde 1'in altına gerilemesini öngörüyoruz. Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıracak, yüksek katma değerli üretime yoğunlaşacak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacak politikalarımızla program hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülebilir cari açığı kalıcı hale getireceğiz."