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Ekonomi

Bakan Şimşek duyurdu: Dış finansmanda iki başarılı işlem

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli 3,5 milyar dolar tutarında tahvil ihracını tamamladıklarını belirterek, ihraçla 1,6 milyar dolar nakit finansman sağlarken uzun bir aradan sonra ilk defa yükümlülük yönetimi işlemi de yaptıklarını, 2025 yıl sonuna kadar gerçekleşecek yaklaşık 1,9 milyar dolar anapara geri ödemesinin de 2035 yılına ötelendiğini ifade etti.

AA26 Eylül 2024 Perşembe 12:50 - Güncelleme:
Bakan Şimşek duyurdu: Dış finansmanda iki başarılı işlem
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Şimşek, söz konusu tahvil ihracını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Dış finansmanda 2 başarılı işlem yapıldığının altını çizen Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli 3,5 milyar dolar tutarında tahvil ihracını tamamladık. ABD Hazinesi benzer vadeli tahvili üzerine ilave prim farkı (spread) 2020 Şubat ayından bu yana ilk defa 300 baz puanın altına geriledi. İhraçla 1,6 milyar dolar nakit finansman sağlarken uzun bir aradan sonra ilk defa yükümlülük yönetimi işlemi de yaptık. Bu kapsamda 2025 yıl sonuna kadar gerçekleşecek yaklaşık 1,9 milyar dolar anapara geri ödemesi 2035 yılına ötelendi. Böylece dış borç stokunun ortalama vadesi artarken itfa profili daha dengeli hale geldi. Tüm bu işlemler uluslararası yatırımcıların programımıza güvenini bir kez daha gösterdi."

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