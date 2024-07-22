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Ekonomi

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri hedefimize yakınsıyor

Bakan Şimşek: OVP'yi açıkladığımızdan beri 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri kesintisiz geriledi

22 Temmuz 2024 Pazartesi 10:44 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri hedefimize yakınsıyor
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Bakan Şimşek'in paylaşımı:

Enflasyon beklentileri hedefimize yakınsıyor.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43'e, 12 ay sonrası yüzde 30'a ve 24 ay sonrası yüzde 19,3'e düştü.

OVP'yi açıkladığımızdan beri 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri kesintisiz geriledi.

Gerçekleşen yıllık enflasyonun yükselişte olduğu bu dönemde beklentilerin iyileşiyor olması dezenflasyona yönelik politikalarımızın başarılı olacağına yönelik inancı göstermektedir.

Temmuzda aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngörüyoruz.

Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek.

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