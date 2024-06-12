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Ekonomi

Bakan Şimşek görüşme sonrası duyurdu: 3 yıllık program başlattık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankasıyla (AAYB) gelecek 3 yılı kapsayan ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattıklarını bildirdi.

AA12 Haziran 2024 Çarşamba 11:35 - Güncelleme:
Bakan Şimşek görüşme sonrası duyurdu: 3 yıllık program başlattık
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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından AAYB Başkanı Jin Liqun'la görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu AAYB'nin Başkanı Jin'i Bakanlıkta ağırladığını aktaran Şimşek, Türkiye'nin kalkınma önceliklerine destek veren Bankanın, kurulduğu 2016'dan bu yana Türkiye'ye 4,5 milyar dolar finansman sağladığını ifade etti.

Şimşek, görüşmenin içeriğine ilişkin şunları kaydetti:

"Görüşmede, önümüzdeki 3 yılı kapsayan AAYB'nin ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık. Güçlü ekonomi programımızla uluslararası finansal kuruluşların yatırım yaptığı önde gelen ülkelerden olmayı sürdüreceğiz."

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