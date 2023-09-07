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Ekonomi

Kur rejimine ilişkin Bakan Şimşek'ten açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program ile ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Şimşek, 'Kur rejiminde herhangi bir değişiklik olmayacak. Yatırımcılara ve ihracata çok güçlü destek vereceğiz' dedi.

7 Eylül 2023 Perşembe 14:45 - Güncelleme:
Kur rejimine ilişkin Bakan Şimşek'ten açıklama
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program ile ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Şimşek, "Kur rejiminde herhangi bir değişiklik olmayacak. Yatırımcılara ve ihracata çok güçlü destek vereceğiz" dedi.

OVP'ye ilk tepkilerin olumlu olduğunu ifade eden Başan Şimşek, "Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "Maliye politikasına ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği tam. Bunu sadece hissetmiyoruz, görüyoruz. En ufak bir tereddüt yok" ifadelerine yer verdi.

Şimşek, "Yatırımcılarla diyaloğumuz güçlü, Yatırımcı toplantılarını Japonya'dan başlatıyoruz" dedi.

"ÜCRET DÜZENLEMELERİNİN HEDEF ENFLASYONA GÖRE YAPILACAK"

Şimşek, bundan sonra ücret düzenlemelerinin hedef enflasyona göre yapılacağını söyledi.

  • Orta Vadeli Program
  • Bakan Şimşek

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