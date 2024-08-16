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Ekonomi

Bakan Şimşek ''on aydır iyileşiyor'' sözleriyle duyurdu: Düşüşe devam etmesini bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, '12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri on aydır iyileşiyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7'ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu' dedi.

16 Ağustos 2024 Cuma 12:07 - Güncelleme:
Bakan Şimşek ''on aydır iyileşiyor'' sözleriyle duyurdu: Düşüşe devam etmesini bekliyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından enflasyon beklentilerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakan Şimşek, 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin on aydır iyileştiğine işaret etti:

"Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7'ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu.

Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz. "

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