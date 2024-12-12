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Ekonomi

Bakan Şimşek: Politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın milli gelire oranının bu yıl yüzde 1'in altında kalmasını beklediklerini belirterek, 'Sağlanan bu iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için yerli ve yenilenebilir enerji kapasitemizi ve katma değerli üretimimizi artırmaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz.' ifadesini kullandı.

AA12 Aralık 2024 Perşembe 15:34 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz
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Şimşek, sosyal medya hesabından, ekim ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekimde yıllık cari açığın Mayıs 2023'e göre yaklaşık 48 milyar dolar azalarak 7,7 milyar dolara gerilediğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1'in altında kalmasını bekliyoruz. Sağlanan bu iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için yerli ve yenilenebilir enerji kapasitemizi ve katma değerli üretimimizi artırmaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."

  • Maliye Bakanı
  • Cari açık azalması
  • Yenilenebilir enerji

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