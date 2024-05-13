İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2024 Pazartesi / 6 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,219
  • EURO
    34,7739
  • ALTIN
    2424.97
  • BIST100
    10210.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Şimşek: Rezerv hariç sermaye girişi martta yıllık cari açığın 20 milyar dolar üzerinde
Ekonomi

Bakan Şimşek: Rezerv hariç sermaye girişi martta yıllık cari açığın 20 milyar dolar üzerinde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Rezerv hariç sermaye girişi martta yıllık cari açığın 20 milyar dolar üzerinde' dedi.

IHA13 Mayıs 2024 Pazartesi 12:19 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Rezerv hariç sermaye girişi martta yıllık cari açığın 20 milyar dolar üzerinde
ABONE OL

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllık cari açıkta 8 aydır devam eden düşüş, programımızın başarısı. Mart ayında 2023 yılı mayısa göre cari açıktaki yıllık iyileşme 25,8 milyar dolar oldu. Bu gerçekleşme ilk çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oran olarak yaklaşık yüzde 2,7'ye gerilediğini ima ediyor. Programımıza duyulan güvenle risk primimiz düşüyor, dış finansmana erişim artıyor. Rezerv hariç (resmi ve bankacılık) sermaye girişi martta yıllık cari açığın 20 milyar dolar üzerinde. Cari açıkta gerileme ve dış finansman girişindeki olumlu görünümle döviz rezervlerimizde iyileşme devam edecek. Böylece makro finansal istikrar daha da güçlenecek ve dezenflasyon sürecine oldukça önemli katkı sağlanacak" ifadelerine yer verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.