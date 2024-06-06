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Ekonomi

Net rezervlerde 4 yıl sonra bir ilk!

Merkez Bankası rezervlerindeki artışı değerlendiren Bakan Şimşek, 'Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü' dedi.

6 Haziran 2024 Perşembe 15:08 - Güncelleme:
Net rezervlerde 4 yıl sonra bir ilk!
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Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası rezervlerindeki artışa ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin dış şoklara karşı dayanıklılığının daha da arttığına dikkati çeken Şimşek, rezervlerin ve makro finansal istikrarın güçlendiğini aktardı.

Şimşek, swap hariç net rezervlerin, Mart 2020'den sonra ilk defa pozitife döndüğünü anımsatarak, şunları kaydetti:

"Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı, brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı. Rezervlerimizin daha da artırılması için yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve yeni sanayi politikalarıyla sürdürülebilir cari açığa ulaşılması, doğrudan yabancı yatırımları artırmaya yönelik politikalar ve sermaye benzeri dış kaynağa erişim önem arz etmektedir. Bunu da programı kararlılıkla uygulayarak başaracağız."

  • Bakan Şimşek
  • rezerv
  • cari açık

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