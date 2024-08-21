İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2024 Çarşamba / 16 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,926
  • EURO
    37,7864
  • ALTIN
    2738.42
  • BIST100
    10015.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Şimşek: Toplam 266 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti
Ekonomi

Bakan Şimşek: Toplam 266 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Küresel ölçekte büyük firmalar elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları için ülkemizi tercih ediyor. 2003-2024 Haziran döneminde toplam 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti.' dedi.

AA21 Ağustos 2024 Çarşamba 13:58 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Toplam 266 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti
ABONE OL

Bakan Şimşek, küresel ölçekte büyük firmaların elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları için Türkiye'yi tercih ettiğini bildirerek, "2003-2024 Haziran döneminde toplam 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Şimşek sosyal medya hesabından doğrudan yatırım verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin küresel doğrudan yatırımlardan aldığı paya işaret eden Şimşek, "Küresel ölçekte büyük firmalar elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları için ülkemizi tercih ediyor. 2003-2024 Haziran döneminde toplam 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, 2003'ten önce yüzde 0,2 olan Türkiye'nin küresel doğrudan yatırımlardan aldığı payın, 2003-2023 döneminde yüzde 0,9'a çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejimizde hedefimiz 2028 yılına kadar bu oranı yüzde 1,5'e yükseltmek. Programımızın ikiz dönüşüm ve yüksek katma değerli üretime yönelik politikalarıyla ülkemizi daha büyük bir üretim üssüne dönüştürerek büyüme potansiyelimizi ve vatandaşlarımızın refahını artıracağız."

  • küresel firmalar
  • elektrikli araç bataryaları
  • doğrudan yatırım

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.