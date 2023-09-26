İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2023 Salı / 12 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,254
  • EURO
    28,8918
  • ALTIN
    1674.54
  • BIST100
    8384.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Şimşek: Türkiye imkandan yararlanan ikinci ülke oldu
Ekonomi

Bakan Şimşek: Türkiye imkandan yararlanan ikinci ülke oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Kuruluşundan bu yana üyelerine toplamda 43,6 milyar dolar finansman sağlayan, kurucu üyesi olduğumuz Asya Altyapı Yatırım Bankasının (AIIB) yıllık toplantısına katıldık. Türkiye, AIIB'den 4 milyar dolar finansman sağlayarak bu imkandan en fazla yararlanan ikinci ülke konumundadır. AIIB Başkanı ve Maliye Bakanları ile ikili görüşmeler yapma fırsatı bulduk.' dedi.

26 Eylül 2023 Salı 13:21 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Türkiye imkandan yararlanan ikinci ülke oldu
ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Asya Altyapı Yatırım Bankasının (AIIB) yıllık toplantısına katıldı ve alınan kararlar hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kuruluşundan bu yana üyelerine toplamda 43,6 milyar dolar finansman sağlayan, Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu Asya Altyapı Yatırım Bankasının (AIIB), Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde yapılan yıllık toplantısına katıldıklarını bildirdi.

Türkiye'nin, AIIB'den 4 milyar dolar finansman sağlayarak bu imkandan en fazla yararlanan ikinci ülke konumunda bulunduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"AIIB Başkanı ve maliye bakanlarıyla ikili görüşmeler yapma fırsatı bulduk. Bu yılki toplantının teması olan 'Zorlu Bir Dünyada Sürdürülebilir Büyüme' konusunda, ülkemizde attığımız adımlar ve çok taraflı kalkınma bankalarının bu konuda yapması gerekenleri katıldığımız toplantılarda dile getirdik. Küresel ölçekte altyapı yatırımlarının finansman açığının özel sektör devreye girmeden kapanması mümkün görünmüyor. Çok taraflı kalkınma bankalarının bu alana odaklanarak yeni finansal araçlar geliştirmesi ve ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verme kapasitelerini artırması çok önemli. Organizasyonun ev sahibi olan dost ve kardeş ülke Mısır'ın Maliye Bakanı Mohamed Maait'e misafirperverlikleri için ayrıca teşekkür ediyorum."

  • AIIBtoplantısı
  • AIIBfinansman
  • MehmetŞimşek

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.