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Ekonomi

Bakan Şimşek ve Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile görüştü.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 20:13 - Güncelleme:
Bakan Şimşek ve Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ile bir araya geldi
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Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Şimşek ile birlikte Cabbarov ile bir araya geldiklerini belirten Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak ülkemizi ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ziyareti kapsamında ülkemizde bulunan Cabbarov ile görüşmemizde, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha ileri seviyelere taşıma konusunu, yeni iş birliği alanlarını ve fırsatları değerlendirdik." ifadesine yer verdi.

Köklü bir bağa sahip olan iki ülkenin, açılan Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı ile stratejik ilişkilerinde yeni bir adım attığını vurgulayan Bolat, bu gelişmenin Türkiye-Azerbaycan arasındaki bağları ve bağlantıyı daha da güçlendireceğini kaydetti.

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