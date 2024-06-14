Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme haziranda da devam etti. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8'e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 20,3'e geriledi. Beklentiler hedeflerimize yakınsamaya devam ettikçe dezenflasyon sürecimiz daha da hızlanacaktır." dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in mesajı şöyle:

Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor.

Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor.

Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme haziranda da devam etti.

12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8'e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 20,3'e geriledi.

Beklentiler hedeflerimize yakınsamaya devam ettikçe dezenflasyon sürecimiz daha da hızlanacaktır.