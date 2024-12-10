İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2024 Salı / 9 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8543
  • EURO
    36,7339
  • ALTIN
    2998.36
  • BIST100
    10174.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Şimşek: Yurt içi finansal koşulların ekonomik aktiviteyi olumlu etkilemesini öngörüyoruz
Ekonomi

Bakan Şimşek: Yurt içi finansal koşulların ekonomik aktiviteyi olumlu etkilemesini öngörüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelecek yıl küresel finansal koşullar, ticaret büyümesi ve emtia fiyatlarının Türkiye için daha destekleyici olmasını beklediklerini belirterek, 'Reel sektörde iyileşen güvenin ve dezenflasyon sayesinde oluşacak daha elverişli yurt içi finansal koşulların, ekonomik aktiviteyi olumlu etkilemesini öngörüyoruz.' ifadesini kullandı.

AA10 Aralık 2024 Salı 14:09 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Yurt içi finansal koşulların ekonomik aktiviteyi olumlu etkilemesini öngörüyoruz
ABONE OL

Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayına ilişkin iş gücü ile sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Uyguladıkları ekonomi programının kısa vadeli etkileri ve zayıf dış talep sonucunda sanayi üretiminin yılın 10 ayında sınırlı daraldığına işaret eden Şimşek, iş gücü piyasasının bu gelişmeye rağmen dayanıklılığını sürdürdüğünü aktardı.

Şimşek, son bir yılda istihdamın 1 milyonun üzerinde arttığına ve işsizlik oranının mevsimsel düzeltilmiş olarak ekimde yüzde 8,8 gerçekleştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl küresel finansal koşullar, ticaret büyümesi ve emtia fiyatlarının ülkemiz için daha destekleyici olmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra reel sektörde iyileşen güvenin ve dezenflasyon sayesinde oluşacak daha elverişli yurt içi finansal koşulların ekonomik aktiviteyi olumlu etkilemesini öngörüyoruz. Programımız sayesinde sağlamlaşan makro temellerimiz sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümeye zemin oluşturuyor."

  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
  • Bakan Şimşek
  • sanayi üretimi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.