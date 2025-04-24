İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2025 Perşembe / 26 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,3073
  • EURO
    43,6523
  • ALTIN
    4096.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Şimşek'ten ABD'de kritik temas! ''Kısıtlama'' mesajı
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten ABD'de kritik temas! ''Kısıtlama'' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Washington'da ABD Hazine Bakanı Bessent ile görüştü. Bakan Şimşek zirvede kısıtlamaların kaldırılmasının önemini vurguladı.

AA24 Nisan 2025 Perşembe 06:41 - Güncelleme:
Bakan Şimşek'ten ABD'de kritik temas! ''Kısıtlama'' mesajı
ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya geldi.

Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar toplantıları kapsamında gittiği ABD'deki temaslarını sürdürürken, Washington'da ABD Hazine Bakanı Bessent ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da katıldığı görüşmenin, yapıcı bir havada gerçekleştiğine işaret edildi.

- KISITLAMALARIN KALDIRILMASININ ÖNEMİ VURGULANDI

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya konan ortak siyasi irade uyarınca Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin çok boyutlu olarak ilerletilmesi imkanları üzerinde durulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, tarafımızca yatırım ve ticaret, ulaştırma ve enerji alanlarındaki işbirliği fırsatlarına değinilmiş, savunma sanayii alanında işbirliğinin geliştirilmesini teminen mevcut kısıtlamaların kaldırılmasının önemi vurgulanmıştır. Türkiye'de yürütülen ekonomik istikrar programı hakkında bilgi verilmiştir.

Görüşmede, ayrıca bölgesel barış ve istikrarın tesisi için Türkiye ve ABD tarafından atılabilecek adımlar ele alınmıştır. Bu bağlamda, tarafımızca Suriye'ye karşı uygulanan yaptırımların kaldırılması lüzumuna işaret edilmiş, Ukrayna'da ateşkes sağlanması ve barışa ulaşılması için Türkiye'nin sağlayabileceği katkılar izah edilmiştir."

Bakan Şimşek'ten ABD'de heyecanlandıran açıklama: Devasa ölçek Türkiye'ye aktarılacak

25 Nisan itibarıyla devreye girecek! Kripto parası olanlar dikkat

"Kritik eşiğe yaklaşıldı"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.