İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2024 Cumartesi / 18 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1026
  • EURO
    38,1457
  • ALTIN
    2875.03
  • BIST100
    9900.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Bakan Şimşek'ten Almanya'da kritik temaslar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya'nın en büyük şirketlerinin yöneticileriyle bu ülkede düzenlenen zirvede görüştü.

AA21 Eylül 2024 Cumartesi 10:15 - Güncelleme:
Bakan Şimşek'ten Almanya'da kritik temaslar
ABONE OL

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Şimşek, Almanya'nın Bavyera eyaletinin Elmau kasabasında, ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarından Stern Stewart Institute'nün 2024 zirvesine katıldı.

Zirve, Almanya'nın en büyük ve köklü 50'den fazla şirketinin üst yöneticileri (CEO) ve finans bölüm başkanları (CFO) ile alanında öncü akademisyenleri bir araya getirdi.

Bakan Şimşek, 19 Eylül'de başlayan zirvenin ikinci gününde, Türkiye için düzenlenen özel oturuma katıldı.

Bu oturumda, Türkiye'de yatırımları olan veya yatırım yapmayı düşünen şirketler yer aldı.

Şimşek, Türkiye için düzenlenen bir diğer oturumda da yatırımcılarla bir araya gelerek, soruları yanıtladı.

Bu toplantılar, basına kapalı gerçekleştirildi.

Bakan Şimşek, dün gece saatlerinde yurda döndü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.