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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı: Önemli ölçüde düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizmde patlama yaşandığını belirterek, 'Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerinin büyümesindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması bekleniyor.' değerlendirmesinde bulundu.

26 Ağustos 2023 Cumartesi 18:21 - Güncelleme:
Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı: Önemli ölçüde düşecek
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Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye'ye gelen aylık turist sayısıyla ilgili İngilizce bir mesaj yayınladı.

Şimşek, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, turizmde patlama yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Turizm patlama yaşıyor! Tarihin en iyi temmuz ayına damgasını vuran Türkiye, bir ayda 7,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı!

Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması (Hazirandaki 56 milyar dolarlık 12 aylık cari açıktan aralıkta 40 milyar dolar civarına) bekleniyor. Bu daha istikrarlı bir lirayı destekliyor.

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