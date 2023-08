Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı: Önemli ölçüde düşecek

Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye'ye gelen aylık turist sayısıyla ilgili İngilizce bir mesaj yayınladı.

Şimşek, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, turizmde patlama yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Turizm patlama yaşıyor! Tarihin en iyi temmuz ayına damgasını vuran Türkiye, bir ayda 7,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı!

Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması (Hazirandaki 56 milyar dolarlık 12 aylık cari açıktan aralıkta 40 milyar dolar civarına) bekleniyor. Bu daha istikrarlı bir lirayı destekliyor.

Tourism is booming! Türkiye welcomes a remarkable 7.1 million foreign visitors in one month, marking the best July in history!



Türkiye's current account deficit is expected to shrink significantly (from a 12-month rolling deficit of $56 billion in June to around $40 billion in... pic.twitter.com/bBHMrY85aq