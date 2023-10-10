Bakan Şimşek'ten dikkat çeken açıklama: Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 10'unu Gabar'dan elde edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek A Haber canlı yayınında ekonomide atılacak adımlara yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"TÜRKİYE'YE İLGİ ÇOK BÜYÜK"

Türkiye'ye ilgi çok büyük. 3 gün boyunca aralıksız toplantılar yaptık. Yatırım fonları, yatırım bankaları, altyapı fonları ile bir araya geldik. İlgi çok yoğundu. 85 üzerinden kurum temsilci gönderdi. 100'den fazla yatırımcı ile yoğun temaslarımız oldu.

HEDEFİMİZ TEK HANELİ ENFLASYON

Türkiye kişibaşı milli geliri 10 bin doların üzerinde olan yedi ülkeden birisi. Büyük bir piyasa ve ilgi ciddi anlamda büyük. Türkiye'ye karşı algıda da ciddi bir iyileşme var. Bizim programımızın ana hedefi sürdürülebilir yüksek büyüme. Buna ulaşırken düşük tek haneli enflasyon ve bunu destekleyecek maliye politikası oluşturacağız. Bütüncül bir yaklaşım var.

ENFLASYONDA HANGİ ADIMLAR ATILACAK?

Programı uygulama açısından henüz erken aşamasındayız. Önümüzdeki dönemde fon akışının yoğunlaşmasını bekliyoruz Maliye ve para politikasında çok güçlü adımlar attık. Enflasyonu çıpalayacak eşiklere doğru geliyoruz. Bundan dolayı sonrasına bakmamız gerekiyor.

"İLK ÜÇ AY ÇOK KONUŞMADAN UYGULAMA YAPTIK"

İlk üç ay çok konuşmadık uygulama yaptık. Para politikasında enflasyonu nasıl çıpalarız diye çalıştık. Parasal ve miktarsal sıkılaşmaya gittik. Seçici kredi sıkılaşmasına da gittik. Bunu destekleyecek gelir politikaları ortaya koyduk. Önden yüklemeli tedbirler aldık. Bütçe açığını düşürmek için adımlar attık.

REFORMLARI BİR TAKVİME BAĞLADIK

Yapısal reformları bir takvime bağladık. Neyi ne zaman yapacağımızı uluslararası normlara uygun davrandık. Bu da güven arttırdı. Ama tabiki biraz zaman alacak bu süreç.

Rüzgar arkamızda değil ve karşı tarafımızdan esiyor. Avrupa bölgesinde büyüme yüzde 1'in altında. Dış talep ciddi anlamda zayıf. Küresel talepler de sıkışık. Bu ciddi bir sıkılaşmayı öngörüyor. Dünya piyasalarında faizler yüksek ve yüksek kalacak. Doların güçlenmesi bizim aleyhimize. Euro karşılığı ürün satıyoruz ama hammaddeyi dolarla alıyoruz.

ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞECEK?

Eğer iyi bir hikayeniz varsa o zaman ilgi oluyor. Biz bu programın erken aşaması hatta geçiş dönemindeyiz. Biz hep şeffaf olduk. Dezenflasyon programa güçlü bir geçiş için bir süre öngörüyoruz. Önümüzdeki yılın ikinci yarısında etkilerini göreceğiz. Bugün aldığımız tedbirler aylar sonra kendisini gösterecek.

"REFORM SÜRECİ ZAMAN ALACAK"

Maliye politikasında atılacak adımlar daha hızlı ama reform süreci zaman alacak. Şu an itibariyle program başladı. Etkisi hissedilecek. Yıllık bazda enflasyon düşüşü önümüzdeki yılın ikinci yarısında olacak. Ama aylık bazda enflasyon kaybı başlayacak.

PİYASALARIN SEYRİ NASIL OLACAK?

Şimşek'in cevaplayacağı sorular arasında "Piyasaların seyri nasıl olacak? Türk ekonomisinde yeni makro hedefler neler? Türkiye'ye hangi yeni yatırımlar yapılacak?" yer alıyor.

TÜRKİYE PETROLÜNÜN YÜZDE 10'UNU GABAR'DAN KARŞILAYACAK

Gabar'daki petrol devreye girmeye başladı, 2025 sonunda günlük 100 bin varile varacak, Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 10'ununu Gabar'dan elde edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda petrol, doğal gaz üretimi ile dışa bağımlılığımız azalacak, enerjide yeşil dönüşümle bağımlılığımız azalacak.