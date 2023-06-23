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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten kritik ekonomi açıklaması: Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız.' dedi.

AA23 Haziran 2023 Cuma 13:11 - Güncelleme:
Bakan Şimşek'ten kritik ekonomi açıklaması: Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarının, kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflediğini belirterek, "Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız." dedi.

Bakan Şimşek, İstanbul'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şimşek, yaptığı değerlendirmede, "Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. Merkez Bankasının dünkü açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir." ifadesini kullandı.

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