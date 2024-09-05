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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten muhalefetin 'vergi' söylemine cevap: Gerçekler bu değil, net resim ortada

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Vergide adaleti sağlamaya yönelik, hiçbir dönemde olmadığı şekilde son dönemde bir çaba var. Muhalefet kendince 'yükü vatandaş çekiyor' söylemi içerisinde ama gerçekler bununla tutarlı değil, net resim ortada.' dedi.

5 Eylül 2024 Perşembe 11:15 - Güncelleme:
Bakan Şimşek'ten muhalefetin 'vergi' söylemine cevap: Gerçekler bu değil, net resim ortada
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Vergide adaleti sağlamak için adımlar atıyoruz. Adımların etkilerini ilerleyen yıllarda göreceğiz.

Kısa vadede temel hedefimiz önce fiyat istikrarını sağlamak, sonra kalıcı refah artışını ve bunun daha adil dağılımını sağlamak.

Türkiye'nin önü açık, dezenflasyon ile birlikte Türkiye'de büyümeye yükselecektir.

Muhalefet "yükü vatandaş çekiyor" söyleminde. Gerçekler bu değil, net resim ortada.

Kayıtdışılık en büyük adaletsizliktir. Denetim yaparak hasılat tespitine gidiyoruz.

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