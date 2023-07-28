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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten risk primi açıklaması: Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 400 baz puanın altını gördüğünü belirterek, 'Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor' dedi.

28 Temmuz 2023 Cuma 21:14 - Güncelleme:
Bakan Şimşek'ten risk primi açıklaması: Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda rasyonel politikaların meyvelerini vermeye devam ettiğini kaydetti.

Bakan Şimşek paylaşımında, "Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor... Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS'ler (risk primi - Türkiye'nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren beş yıllık kredi temerrüt takası) bugün 400 baz puanın altını gördü." ifadelerini kullandı.

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