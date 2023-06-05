Bakan Şimşek'ten TCMB için ilk hamle: 'Müthiş Türk kızı' ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ekonomide kritik noktalardaki görevlendirmeler için çalışmalara başladı. Bu kapsamda ilk olarak, ABD'de çeşitli finans kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yapmış olan Hafize Gaye Erkan ile bir araya geldi.

ABD'de çeşitli finans kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yapmış olan Erkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bugün görüşmesi bekleniyor.

Üst düzey bir yetkili, TCMB başkanlığı için birkaç aday olduğunu belirterek, "Ancak Gaye Erkan'ın atamasının birkaç gün içinde tamamlanacağını düşünüyorum. Erkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşecek, kısa süre içinde. Bir tanışma olacak" dedi.

Aynı yetkili, Erkan'ın uluslararası kredibilitesi çok yüksek olduğunu belirterek, "Türkiye ekonomisini biliyor. Dünya ekonomileri ile daha iyi entegre olma, uluslararası normları yakalamada Şimşek ile uyum içinde çalışacağından eminim." diye konuştu.