Bakan Turhan: İnternet üzerinden tanzim satışları yakın zamanda başlayacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, tanzim satış noktalarında yoğunluk olmaması, sebze- meyvelerin uygun şartlarda ucuz alınabilmesi için 'e-tanzim' uygulamasını da başlatacaklarını duyurdu. Turhan, ''e-tanzim' uygulamamamızın süratle başlatılması için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz' dedi.
- DHA
"'www.epttavm.com' internet adresinde e-tanzim olarak hizmete sunulan meyve ve sebzeler tanzim fiyatları ile satılırken, tüm ürünler PTT kargo ve lojistik aracılığı ile güvenle vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. Vatandaşlarımızın tanzim noktalarında sıra beklememesi, sebze ve meyvelerini uygun şartlarda ucuz olarak alabilmeleri için Milli Pazaryeri Platformu 'www.epttavm.com' olarak sorumluluk üstlendik. Vatandaşımıza ekstra ücret yansımaması ve uygulamada avantajların artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte çaba içerisindeyiz. e-tanzim uygulamamamızın süratle başlatılması için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. e-tanzim ürünlerine 'https://www.epttavm.com/kampanyalar/turkiye-kazanacak/turkiye-kazanacak' linki üzerinden de ulaşabilecektir."
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