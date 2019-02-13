Bakan Turhan: İnternet üzerinden tanzim satışları yakın zamanda başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, yazılı açıklama yaparak, sebze- meyve fiyatlarının yükselişinin ardından 'Enflasyonla Topyekun Mücadele' kapsamında, vatandaşa ekonomik fayda sağlamak için uygulamaya koyulan tanzim satışları, yakın zamanda 'Türkiye'nin Milli Pazaryeri Platformu' 'www.epttavm.com'da da başlatacaklarını belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteği ve PTT A.Ş. güvencesi ile başlatılan projede, tarım ürünlerinin tüketiciye ulaştırılması sürecindeki aracı hizmet ücretlerini ortadan kaldırmayı amaçladıklarını vurgulayan Bakan Turhan, şunları kaydetti:

"'www.epttavm.com' internet adresinde e-tanzim olarak hizmete sunulan meyve ve sebzeler tanzim fiyatları ile satılırken, tüm ürünler PTT kargo ve lojistik aracılığı ile güvenle vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. Vatandaşlarımızın tanzim noktalarında sıra beklememesi, sebze ve meyvelerini uygun şartlarda ucuz olarak alabilmeleri için Milli Pazaryeri Platformu 'www.epttavm.com' olarak sorumluluk üstlendik. Vatandaşımıza ekstra ücret yansımaması ve uygulamada avantajların artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte çaba içerisindeyiz. e-tanzim uygulamamamızın süratle başlatılması için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. e-tanzim ürünlerine 'https://www.epttavm.com/kampanyalar/turkiye-kazanacak/turkiye-kazanacak' linki üzerinden de ulaşabilecektir."